Reuters: Адміністрація Трампа розпустила робочу групу, яка мала тиснути на Росію для миру

Адміністрація президента США Дональда Трампа в останні тижні припинила роботу міжвідомчої робочої групи, яку створили для розробки механізмів тиску на Росію, аби прискорити мирні переговори з Україною.

Про це пише Reuters із посиланням на трьох американських чиновників.

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Група почала працювати на початку весни 2025 року. Однак уже в травні стало зрозуміло, що Трамп не зацікавлений у жорсткому курсі проти Москви, кажуть співрозмовники Reuters.

Під час передвиборчої кампанії Трамп обіцяв закінчити війну в Україні «за один день». Однак в останні місяці він більше каже про відсутність прориву в перемовинах і що США можуть перестати бути посередником у досягненні миру. На тлі цього завдання створеної робочої групи почали виглядати все менш актуальними, кажуть джерела журналістів.

«Під кінець усе зійшло нанівець, бо президента не було. Замість робити більше, можливо, він хотів зробити менше», — зазначив один з посадовців.

«Останнього удару» робоча група зазнала приблизно три тижні тому. Тоді в рамках масштабної кадрової чистки звільнили більшість співробітників Ради нацбезпеки Білого дому, зокрема всю команду, яка займалася війною в Україні. Незрозуміло, хто саме дав вказівку її розпустити.

Про існування групи раніше не повідомляли, зазначає Reuters. Групу організували та координували високопоставлені співробітники Служби нацбезпеки США. У її роботі брали участь представники Держдепу, Мінфіну, Пентагону і розвідки.

Члени робочої групи обговорювали, зокрема, можливість тиску на колишні радянські республіки та інші країни Східної Європи й Азії, щоб обмежити потік товарів у Росію та енергоносіїв із неї. Пропозиції групи варіювалися від економічних угод до таємних спецоперацій, сказали джерела. За словами одного зі співрозмовників Reuters, обговорювали й створення стимулів, які підштовхнули б Казахстан до більш рішучої боротьби з обходом санкцій.

Припинення роботи цієї групи, ймовірно, посилить занепокоєння європейських союзників США щодо небажання Трампа повноцінно підтримувати Україну. Утім, Трамп може зайняти жорсткішу позицію щодо Росії незалежно від долі робочої групи, «якщо він захоче бути жорсткішим щодо Росії», кажуть джерела.