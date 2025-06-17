Ілон Маск опублікував результати тесту на наркотики. Що він показав

Американський підприємець Ілон Маск опублікував результати тесту на наркотики. Раніше медіа з посиланням на джерела писали, що він вживає наркотики, змішує їх та іноді робить це щодня.

Фотографію результатів він опублікував на своїй сторінці в X.

На бланку результатів аналізів, взятих 13 червня, вказані багато різних видів наркотичних речовин. Серед них кетамін, кокаїн, амфетамін та інші. Біля всіх пунктів стоїть позначка «негативно».

Ілон Маск неодноразово зіштовхувався зі звинуваченнями в тому, що він нібито вживає наркотики. У своєму розслідуванні The New York Times писала, що Маск вживав наркотики у великих кількостях, іноді щоденно. Це стосувалося, зокрема, кетаміну, який він змішував з іншими наркотиками, йшлося в публікації. Серед перелічених речовин — екстазі, психоделічні гриби, стимулятор Аддералл. NYT повідомляла, що незрозуміло, чи вживав Маск наркотики, коли приєднався до команди Трампа в Білому домі, але зазначає, що часто його поведінка була непередбачуваною.

The Washington Post писала, що після нещодавньої сварки Дональд Трамп ву приватних розмовах називав Маска «затятим наркоманом».