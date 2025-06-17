Ще одна людина визнала провину у справі про смерть Меттью Перрі

Ще один лікар, обвинувачений в нелегальному продажі кетаміну зірці серіалу «Друзі» Меттью Перрі, погодився визнати провину.

Про це пише The News York Times.

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Лікарю Сальвадору Пласенсії загрожує до 40 років вʼязниці та штраф у $2 мільйони. Суд встановив, що кетамін, який незаконно отримував Перрі, призвів до його смерті. Пласенсія став четвертою людиною, яка визнала провину в смерті актора. Дату засідання у справі поки що не призначили.

За словами прокурорів, доктор Пласенсія кілька разів відвідував будинок Перрі, щоб зробити йому інʼєкцію кетаміну. Вони також зустрілися на громадській парковці біля акваріума в районі Лос-Анджелесу, де Пласенсія ввів препарат Перрі, поки той сидів на задньому сидінні своєї автівки.