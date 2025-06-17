Ще одна людина визнала провину у справі про смерть Меттью Перрі

Ще один лікар, обвинувачений в нелегальному продажі кетаміну зірці серіалу «Друзі» Меттью Перрі, погодився визнати провину.
Про це пише The News York Times.
Лікарю Сальвадору Пласенсії загрожує до 40 років вʼязниці та штраф у $2 мільйони. Суд встановив, що кетамін, який незаконно отримував Перрі, призвів до його смерті. Пласенсія став четвертою людиною, яка визнала провину в смерті актора. Дату засідання у справі поки що не призначили.
За словами прокурорів, доктор Пласенсія кілька разів відвідував будинок Перрі, щоб зробити йому інʼєкцію кетаміну. Вони також зустрілися на громадській парковці біля акваріума в районі Лос-Анджелесу, де Пласенсія ввів препарат Перрі, поки той сидів на задньому сидінні своєї автівки.
За даними федеральних прокурорів, з кінця вересня до середини жовтня 2023 року Пласенсія передав Перрі 20 ампул кетаміну та частково використану упаковку таблеток і шприців із кетаміном.
Минулого року провину у справі визнали особистий помічник Перрі та лікар Марк Чавес, а також його знайомий Ерік Флемінг. Загалом у смерті актора звинуватили пʼятьох людей. Джасвін Сангха, яку звинувачують у постачанні кетаміну актору, свою провину заперечує.
- За півтора тижня до смерті актор застосовував інфузійну терапію кетаміном від депресії та тривоги. За даними експертизи, кетамін в організмі Перрі спричинив надмірну стимуляцію серцево-судинної системи і пригнічення дихання. Тож 29 жовтня 2023 року Метью Перрі знайшли мертвим у гідромасажній ванні в його будинку в Лос-Анджелесі. Судмедексперти виявили, що актор помер через гостру дію кетаміну.