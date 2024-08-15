У справі про смерть актора Метью Перрі провели арешт

У Південній Каліфорнії провели арешт у справі про смерть актора, зірки серіалу «Друзі» Метью Перрі.

Про це пишуть NBC News і Los Angeles Times, посилаючись на джерела в правоохоронних органах.

Видання не повідомляють жодних подробиць про арешт. За даними Associated Press, слідчі затримали щонайменше одну людину в справі про смерть актора.

Метью Перрі знайшли мертвим у гідромасажній ванні в його будинку в Лос-Анджелесі 29 жовтня 2023 року. Судмедексперти виявили, що актор помер через гостру дію кетаміну.

За півтора тижня до смерті актор застосовував інфузійну терапію кетаміном від депресії і тривоги. За даними експертизи, кетамін в організмі Перрі спричинив надмірну стимуляцію серцево-судинної системи і пригнічення дихання.

У травні поліція Лос-Анджелесу заявила, що розшукує постачальника кетаміну, який Перрі вжив перед смертю. Правоохоронці нерідко проводять розслідування, а в деяких випадках висувають звинувачення проти людей, які постачали наркотики, що стали причиною смерті.

Так після смерті співака Майкла Джексона у 2009 році його приватного лікаря Конрада Мюррея визнали винним у ненавмисному вбивстві через те, що він видав артисту смертельну дозу сильнодіючих наркотиків.