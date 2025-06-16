Bloomberg: У Євросоюзі не можуть домовитись про зниження цін на російську нафту. Причини

Країни Європейського Союзу не можуть домовитися про зниження цінової стелі на російську нафту з $60 до $45 за барель. Деякі держави проти такого рішення.

Про це пише Bloomberg з посиланням на дипломатичні джерела і не зазначає, хто саме гальмує рішення стосовно зниження цін на російську нафту.

Минулого тижня Європейська комісія запропонувала включити до нового пакету санкцій проти Росії пункт про зниження встановленої країнами G7 стелі цін на російську нафту Деякі країни ЄС, які підтримують це обмеження, занепокоєні тим, що ініціатива може не отримати одностайної підтримки без згоди США, кажуть дипломати, знайомі з ситуацією.

Під час зустрічі послів у Брюсселі в понеділок 16 червня кілька членів ЄС засумнівалися у зниженні ціни. За словами дипломатів, додатковим ускладненням стало недавнє зростання цін на нафту через напруження між Іраном та Ізраїлем. Через це ЄС буде важко ухвалити рішення без участі США. До того ж ринок найбільше боїться, що Іран може перекрити Ормузьку протоку — важливий шлях для транспортування нафти. Це може спричинити новий стрибок цін.

Окрім того, деякі країни порушили питання про необхідність координації з G7, що свідчить про небажання діяти без США. Раніше Reuters писало, що більшість країн G7 готові знизити стелю на російську нафту без участі США.

Як раніше зазначало Bloomberg, США ще до саміту G7 в Канаді заявили, що не підтримують зниження ціни, яку можна встановлювати для російської нафти. Через це у Європи стало менше надій на те, що лідери G7 погодяться на зміну. Остаточне рішення залишається за президентом США Дональдом Трампом, деякі чиновники сподіваються, що вдасться досягти його згоди, кажуть джерела.