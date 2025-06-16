Комітет Ради підтримав створення Реєстру військовослужбовців. Що змінилось після вето президента

Комітет Верховної Ради з нацбезпеки рекомендував прийняти в цілому законопроєкт № 12066 про створення Реєстру військовослужбовців.

Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

За її словами, реєстр дозволить:

отримувати точні та актуальні дані про особовий склад;

формувати аналітику щодо людського резерву в режимі реального часу;

зменшити вплив людського фактора на процеси.

Цей законопроєкт Рада проголосувала у другому читанні 18 грудня 2024 року, однак на нього наклав вето президент Володимир Зеленський. Все через те, що документ передбачав внесення до реєстру даних про військовослужбовців розвідки та СБУ — а це інформація, яка становить державну таємницю.

Тож у фінальній редакції законопроєкту передбачено, що до Реєстру військовослужбовців включать лише інформацію про військовослужбовців Збройних сил та Державної спеціальної служби транспорту.

Крім загальних даних (ПІБ, дата народження, стать, номер облікової карти платника податку), у реєстрі також будуть відомості про видані військово-облікові документи (номер документа, серія і дата видачі) та унікальний електронний ідентифікатор.

Інша інформація про військовослужбовців, зокрема відцифрований образ обличчя, реєстр буде отримувати з інших реєстрів — але за умови, що така інформація не зберігатиметься і не накопичуватиметься в Реєстрі військовослужбовців.