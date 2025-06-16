Підготовка до вбивства першого заступника очільника МОЗ. У справі зʼявились нові підозрювані

У справі про підготовку до вбивства першого заступника міністра охорони здоров’я України зʼявились нові підозрювані — правоохоронці повідомили про підозри правоохоронцю та його спільнику. За версією слідства, вони продали замовникам інформацію із закритих баз даних про колишнього першого заступника міністра охорони здоров’я України, яку використали під час підготовки його вбивства.
Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.
Зловмисники, які готували вбивство, дізналися, де живе посадовець і його родина. Цю інформацію їм передав киянин, а він, своєю чергою, отримав її від знайомого правоохоронця, який мав доступ до закритих баз.
Обом — і правоохоронцю, і цивільному — оголосили підозру за незаконну передачу конфіденційної інформації. За це їм загрожує до двох років ув’язнення. Зараз підозрюваним обирають запобіжний захід.
- У жовтні 2024 року в столичній лікарні померла жінка після ДТП. За версією слідства, друзі загиблої звинуватили у смерті першого заступника міністра, який був лікарем-анестезіологом, і вирішили його вбити. Ймовірно, йдеться про Сергія Дуброва, якого уряд призначив на посаду в березні 2023 року.
- Повідомлення про те, що правоохоронці запобігли вбивству посадовця, зʼявилося 20 січня цього року. Двох фігурантів затримали на гарячому — вони намагалися передати гроші, коли купували вогнепальну зброю для злочину. Кілька місяців вони стежили за посадовцем, вивчали його розпорядок дня та маршрути пересування. Їм повідомили про підозру в організації вбивства і обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.