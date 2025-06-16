Підготовка до вбивства першого заступника очільника МОЗ. У справі зʼявились нові підозрювані

У справі про підготовку до вбивства першого заступника міністра охорони здоров’я України зʼявились нові підозрювані — правоохоронці повідомили про підозри правоохоронцю та його спільнику. За версією слідства, вони продали замовникам інформацію із закритих баз даних про колишнього першого заступника міністра охорони здоров’я України, яку використали під час підготовки його вбивства.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

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Зловмисники, які готували вбивство, дізналися, де живе посадовець і його родина. Цю інформацію їм передав киянин, а він, своєю чергою, отримав її від знайомого правоохоронця, який мав доступ до закритих баз.

Обом — і правоохоронцю, і цивільному — оголосили підозру за незаконну передачу конфіденційної інформації. За це їм загрожує до двох років ув’язнення. Зараз підозрюваним обирають запобіжний захід.