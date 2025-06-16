FT: Євросоюз знайшов спосіб заборонити нові газові контракти з Росією, попри вето Угорщини й Словаччини

В Європейському Союзі знайшли рішення, як можна заборонити всі нові газові контракти з Росією, попри те, що Угорщина і Словаччина обіцяли заблокувати будь-які спроби запровадити санкції на імпорт російського газу, а для введення санкцій потрібна підтримка всіх членів блоку.
Про це пише Financial Times із посиланням на відповідний документ з пропозицією.
Європейська комісія запропонує країнам Євросоюзу заборонити укладати нові контракти на постачання газу з Росії, використовуючи механізми торгового права — щоб ввести відповідну заборону, буде потрібне схвалення більшості держав-учасниць ЄС, а не одностайна підтримка.
Це дозволить обійти вето, яке пообіцяли накласти Угорщина і Словаччина, якщо цю заборону спробують включити до санкційного пакета проти Росії.
Крім того, Єврокомісія планує посилатися на статті з установчого договору ЄС, де йдеться про необхідність енергетичної безпеки. Компанії будуть зобовʼязані надавати митним органам детальну інформацію про свої газові контракти, щоб довести, що газ не надходить з Росії. Проте зараз ці пропозиції на стадії обговорення — їх можуть змінити.
Видання пише, що компаніям заборонять підписувати нові угоди на поставки російського газу — рішення набуде чинності негайно. А чинні контракти та імпорт трубопровідного і скрапленого природного газу з Росії закінчаться до 2026 року. Довгострокові контракти діятимуть до 1 січня 2028-го. Угорщина і Словаччина, які сильно залежать від російського газу, зможуть відмовитися від нього поступово — до 2027 року.
- Ці плани зʼявилися після того, як Єврокомісія минулого місяця оголосила, що хоче повністю відмовитися від російських нафти та газу до 2027 року. Детально про цей план «Бабель» розповідав тут.
- Хоча поставки російського трубопровідного газу різко скоротилися з 2022 року, торік ЄС збільшив імпорт російського скрапленого природного газу. Тобто у 2024 році Росія, як і раніше, забезпечила 19% із загального постачання газу та СПГ до Євросоюзу. FT пише, що зараз російський газ становить менше 19% від усього імпорту викопного палива до ЄС — раніше, до початку повномасштабної війни в Україні, ця частка сягала майже 40%.
- На відміну від нафти, на імпорт російського газу Євросоюз санкцій не накладав. Угорщина обіцяла блокувати будь-які обмеження на російські енергоносії. Деякі інші уряди теж не готові схвалити заборону на імпорт російського СПГ до того, як ЄС знайде надійні альтернативи.
- Зараз Україна, зокрема Володимир Зеленський, закликають посилити санкції проти енергетичного сектору РФ. У Євросоюзі працюють на 18-им пакетом санкцій.