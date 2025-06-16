FT: Євросоюз знайшов спосіб заборонити нові газові контракти з Росією, попри вето Угорщини й Словаччини

В Європейському Союзі знайшли рішення, як можна заборонити всі нові газові контракти з Росією, попри те, що Угорщина і Словаччина обіцяли заблокувати будь-які спроби запровадити санкції на імпорт російського газу, а для введення санкцій потрібна підтримка всіх членів блоку.

Про це пише Financial Times із посиланням на відповідний документ з пропозицією.

Європейська комісія запропонує країнам Євросоюзу заборонити укладати нові контракти на постачання газу з Росії, використовуючи механізми торгового права — щоб ввести відповідну заборону, буде потрібне схвалення більшості держав-учасниць ЄС, а не одностайна підтримка.

Це дозволить обійти вето, яке пообіцяли накласти Угорщина і Словаччина, якщо цю заборону спробують включити до санкційного пакета проти Росії.

Крім того, Єврокомісія планує посилатися на статті з установчого договору ЄС, де йдеться про необхідність енергетичної безпеки. Компанії будуть зобовʼязані надавати митним органам детальну інформацію про свої газові контракти, щоб довести, що газ не надходить з Росії. Проте зараз ці пропозиції на стадії обговорення — їх можуть змінити.

Видання пише, що компаніям заборонять підписувати нові угоди на поставки російського газу — рішення набуде чинності негайно. А чинні контракти та імпорт трубопровідного і скрапленого природного газу з Росії закінчаться до 2026 року. Довгострокові контракти діятимуть до 1 січня 2028-го. Угорщина і Словаччина, які сильно залежать від російського газу, зможуть відмовитися від нього поступово — до 2027 року.