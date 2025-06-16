Головою британської розвідки МІ6 вперше стане жінка

Головою зовнішньої розвідки Великої Британії, також відомої як MI6, уперше в її історії стане жінка — 47-річна Блейз Метревелі.
Про це повідомив британський уряд.
«Історичне призначення Блейз Метревелі відбулося в той час, коли робота наших розвідувальних служб стала як ніколи важливою. Сполучене Королівство стикається із загрозами безпрецедентного масштабу — чи то агресори, які відправляють свої шпигунські кораблі в наші води, чи то хакери, чиї витончені кіберзмови спрямовані на порушення роботи наших державних служб», — прокоментував призначення Метревелі премʼєр-міністр країни Кір Стармер.
Голова зовнішньої розвідки на своїй посаді несе оперативну відповідальність за МІ6. Це єдиний публічний член організації — його ще називають «С».
До цього призначення Блейз Метревелі обіймала посаду глави відділу технологій та інновацій МІ6, а раніше обіймала керівні посади у службі контррозвідки. Також відомо, що Метревелі вступила на службу в розвідку в 1999 році — ще коли була студенткою Кембриджу.
Чинний голова МІ6 Річард Мур піде у відставку восени, після пʼятирічного перебування на посаді.
- МІ6 заснували у 1909 році. Фактично, це британська служба зовнішньої розвідки. Її основне завдання — збір та аналіз розвідувальної інформації про іноземних громадян за кордоном.