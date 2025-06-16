У США затримали чоловіка, якого підозрюють у нападі на політиків-демократів

В американському місті Грін-Айл заарештували підозрюваного в нападі на політиків-демократів Венса Ботлера.

Про це пише CNN.

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Ботлеру закидають убивство лідерки демократів у Палаті представників Міннесоти Мелісси Гортман та її чоловіка. А ще — замах на сенатора штату Джона Гоффмана та його дружину.

У поліції погоню за Ботлером називають «найбільшим полюванням в історії Міннесоти». Пошуки зайняли майже 43 години, у них брали участь сотні детективів і 20 різних груп спецпризначення.

Підозрюваний в убивстві політиків Венс Ботлер. Ramsey County Sheriff's Office

Правоохоронці Міннесоти використали гелікоптери та різні технології, щоб затримати підозрюваного нападника — наприклад, дрони спостереження та інфрачервоне світло. Зараз Ботлера допитують. Слідчі попередньо вважають, що він діяв один. Мотиви вчинку встановлюють.

Що передувало

14 червня нападник застрелив представницю Міннесоти Меліссу Гортман та її чоловіка. Сенатор штату Джон Гоффман та його дружина теж стали мішенню того ж злочинця й отримали кілька вогнепальних поранень. Вони живі, їх прооперували.

Представниця штату Міннесота Мелісса Гортман і сенатор штату Міннесота Джон Гоффман.

Губернатор штату Тім Волз назвав стрілянину «політично вмотивованим убивством». Як кажуть слідчі, підозрюваний був у формі поліцейського і мав автомобіль з поліцейськими маячками.

Затримати нападника зразу не вдалося — він відкрив вогонь по правоохоронцях і втік. З його авто вилучили список потенційних жертв, серед яких було «багато законодавців», зокрема постраждалі. Для людей з цього списку посилили охорону.