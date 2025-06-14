«Політично мотивоване вбивство». У Міннесоті застрелили лідерку демократів у Палаті представників штату

У Міннесоті (США) застрелили представницю штату Меліссу Гортман та її чоловіка. Сенатор штату Джон Гоффман та його дружина теж стали мішенню того ж злочинця й отримали кілька вогнепальних поранень. Вони живі, їх прооперували.

Про це повідомив губернатор штату Тім Волз, передають The Guardian та ABC news.

За його словами, «ймовірно, це було політично мотивоване вбивство». Мелісса Гортман очолювала Демократичну партію в парламенті штату Міннесота і раніше була його спікеркою.

На фото — представниця штату Міннесота Мелісса Гортман і сенатор штату Міннесота Джон Гоффман.

Демократа Джона Гоффмана та його дружину поранили приблизно о другій годині ночі за місцевим часом, повідомив керівник Бюро кримінального розслідування Дрю Еванс.

«Ми обережно оптимістично налаштовані, що вони переживуть цю спробу вбивства», — заявив губернатор штату Волз.

Коли поліцейські направлялися перевірити стан демократки Гортман — локації розташовані за кілька кілометрів одна від одної — то о 03:35 зустріли підозрюваного біля її будинку, коли той виходив з нього.

Поліція повідомила, що стрілок щось сказав жертвам, але деталей не розголошують. Підозрюваний був у формі поліцейського і мав автомобіль з поліцейськими маячками.

Затримати його не вдалося, він відкрив вогонь по правоохоронцях і втік. З його авто вилучили список потенційних жертв, серед яких було «багато законодавців», зокрема постраждалі. Для людей з цього списку посилили охорону. Поліція продовжує шукати стрілка.

Президент США Дональд Трамп отримав інформацію про стрілянину і заявив, що «таке жахливе насильство не терпітимуть», повідомила прессекретарка Білого дому Каролін Левіт.