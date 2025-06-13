В Україні врегулювали страхування журналістів у зоні бойових дій — Зеленський підписав закон. Що зміниться

Президент України Володимир Зеленський 12 червня підписав законопроєкт № 11153 про внесення змін до статті 15 Закону України «Про державну підтримку медіа, гарантії професійної діяльності та соціальний захист журналіста». Це урегулює страхування журналістів, які працюють у зоні бойових дій.

Про це йдеться в картці законопроєкту.

Голова комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин, який був ініціатором законопроєкту, пояснює, що раніше закон вимагав обовʼязкове страхування журналістів, які працюють у точках воєнних (бойових) дій, але на практиці його не було. Уряд не затвердив необхідні правила, а страхові компанії не отримали відповідні ліцензії, щоб виконувати ці вимоги.

А після того як у 2024 році Україні впровадили положення Директиви Європарламенту, правила у сфері страхування змінилися — всі процедури стали ще більш складними.

Тепер новий закон, який підписав президент, узгодив старі вимоги з новими правилами страхування. Медіа можуть офіційно й законно страхувати своїх працівників під час роботи в зоні бойових дій чи окупації як власним коштом, так і зовнішнім, зокрема грантами.

Міністерство культури та стратегічних комунікацій України спільно з Нацбанком протягом 30 днів мають розробити детальні умови страхування — покроковий план, як це буде працювати.