ДБР прийшло з обшуками до невістки нардепки Южаніної. У «Європейській солідарності» кажуть про тиск

Державне бюро розслідувань 13 червня прийшло з обшуками до невістки народної депутатки з фракції «Європейська солідарність» Ніни Южаніної Гульназ.

Про це повідомили в партії «Європейська солідарність», а також підтвердили джерела «Бабеля» у правоохоронних органах.

Джерела кажуть, що справа стосується підозри в легалізації коштів, отриманих злочинних шляхом.

За даними джерел, Гульназ Южаніна уклала фіктивний попередній договір купівлі-продажу квартири у Києві, у якій і проводили обшук, вартістю 8 мільйонів гривень.

У «Європейській солідарності» вважають, що ці обшуки — тиск на опозицію. Сама Южаніна розповіла, що на обшук прийшли без ухвал суду і шукають «якісь документи», повʼязані з нею.

«Шукають документи з моїм прізвищем, якісь звʼязки мої, з ким — не знаю. Якісь документи будуть вилучені, вони їх відібрали», — коментує вона.

Офіційно ДБР поки що не повідомляло про ці обшуки та їхню причину.