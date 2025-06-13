Французький суд звільнив з-під варти лідера руху за незалежність Нової Каледонії — його затримали через підбурювання до протестів

Апеляційний суд Парижу звільнив з-під варти лідера руху за незалежність французької заморської території Нова Каледонія Крістіана Тейна. Його звинувачували в підбурюванні до насильства під час протестів у травні минулого року.

Про це пише The Guardian з посиланням на AFP.

З червня 2024 року Тейн — корінний канак — перебував під вартою на території континентальної Франції. У серпні його обрали лідером основної політичної коаліції за незалежність FLNKS.

На слуханні по відеозв’язку в четвер, 12 червня, він пообіцяв продовжити жити на сході Франції. Суд постановив звільнити його під судовим наглядом за умови, що він не повернеться до Нової Каледонії та не контактуватиме з іншими підозрюваними у справі. Прокурори подали апеляцію.

Один з адвокатів Тейна, Франсуа Ру назвав слідство «справою деколонізації, за якою стежить ООН». Він додав, що прикро бачити, як «до активістів, що виступають за незалежність, ставляться як до терористів».