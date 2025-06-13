Справа аеропорту «Одеса». Підозрювані пішли на угоду зі слідством — відшкодують мільярд гривень

Вищий антикорупційний суд 12 червня затвердив угоду про визнання винуватості семи учасників організації, що встановила контроль над Одеською міськрадою.

Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Учасники схеми — вже колишні керівники органу місцевого самоврядування. Їх, зокрема, обвинувачували у заволодінні у 2011 році майном Міжнародного аеропорту «Одеса» вартістю понад 118 мільйонів гривень. Організатором схеми слідство вважає, зокрема, бізнесмена Бориса Кауфмана.

Тепер обвинувачені зобов’язані повністю відшкодувати завдану шкоду Одеській міській раді. Вони мають сплатити на її рахунок 150 мільйонів гривень, а також повернути 2 488 одиниць майна територіальній громаді. За умовами угоди, Одеська міська рада продовжить бути власником аеропорту, її частка у статутному капіталі не зменшиться.

Фігурантам призначили покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 8 років та штрафів. За окремі злочини учасників схеми звільнили від відбування покарання, адже закінчилися строки давності, кажуть у САП.

Уперше застосували максимальний розмір штрафу, визначений законодавством: 204 мільйони гривень. Інший обвинувачений додатково має сплатити штраф на суму 102 мільйони, ще двоє людей — понад 30 мільйонів кожен.

У дохід держави в засуджених конфіскували більш як 6 мільйонів гривень, понад 582 тисячі доларів та 6 тисяч євро, а також шість об’єктів нерухомості, зокрема квартиру площею 700 м² у центрі Одеси. До коштів у сумі $20 тисяч застосовано спецконфіскацію.

Крім того, засуджені переказали 20 мільйонів гривень та зобов’язані переказати ще 106 мільйонів на підтримку ЗСУ, йдеться у пресрелізі. За умовами затвердженої угоди, всього фігуранти мають сплатити або передати майна на суму, яка перевищує 1 мільярд гривень — це найбільша серед усіх угод про визнання винуватості.