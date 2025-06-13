Джерела «Бабеля»: Хакери ГУР атакували російські сервіси митниці, податкової і залізниці

Кіберфахівці Головного управління розвідки з 10 по 12 червня атакували ресурси російської податкової та митної служби, а також залізниці.
Про це повідомили «Бабелю» джерела в розвідці.
Через кібератаку у податкової та митної служби РФ паралізувало внутрішній документообіг. Митниця підтвердила DDoS-атаку, але описала це як «ускладнений інформаційний обмін з операторами зовнішньоекономічної діяльності».
Під атаку також потрапили провідний російський розробник цифрових сервісів для бухгалтерії та бізнесу «Контур», національна система цифрового маркування «Честный знак», сервер електронного підпису «ГосКлюч».
Хакери атакували сайт та мобільний сервіс РЖД, через що росіяни не могли придбати квитків на поїзди онлайн. Найбільше скарг надійшло від жителів Санкт-Петербурга, а також Тверської та Свердловської областей.
У компанії підтвердили наявність технічних збоїв, спричинених масштабною DDoS-атакою, і порадили купувати квитки безпосередньо в залізничних касах.
- Напередодні джерела «Бабеля в розвідці інформували, що хакери ГУР паралізували роботу одного з найбільших інтернет-провайдерів у російському Сибіру «Оріон Телеком».