У світі зменшується кількість жінок на керівних посадах. Гендерна рівність може настати лише через 123 роки

Відповідно до звіту Світового економічного форуму, загальний рівень гендерної рівності у світі зараз становить 68,8%. Однак кількість жінок, які обіймають керівні посади, знижується вже третій рік поспіль.
Про це повідомляє Euronews.
Попри те, що жінки становлять 41,2% глобальної робочої сили, лише 28,8% із них працюють на високих ролях. Між 2015 і 2024 роками частка жінок у топменеджменті зросла з 25,7% до 28,1%, але після 2022 року прогрес уповільнився.
«У багатьох секторах приріст на найвищих рівнях випереджає просування на середній ланці. З розвитком міжгалузевого досвіду, особливо серед жінок, нетипові карʼєрні шляхи стають дедалі поширенішими», — йдеться у звіті.
Скорочення гендерного розриву до 68,8% — це найпомітніше покращення з часу пандемії COVID-19. Однак навіть за таких темпів повна гендерна рівність настане лише через 123 роки, кажуть фахівці.
Найбільш сприятлива ситуація в Ісландії, країна зберігає першість уже 16-й рік поспіль — там нерівність подолали на 92,6%. До п’ятірки лідерів також увійшли:
- Фінляндія (87,9%);
- Норвегія (86,3%);
- Велика Британія (83,8%);
- Нова Зеландія (82,7%).
За даними глобального сайту з пошуку роботи LinkedIn, жінки на 20% частіше мають різнопланову кар’єру. Це дозволяє їм розвивати унікальний набір навичок.
«У міру трансформації глобальної економіки — особливо під впливом ШІ — жінки мають отримати більше можливостей реалізувати навички та досвід, які вони здобули завдяки своїм гнучким кар’єрам», — каже директорка з глобальної політики LinkedIn Сью Дюк.