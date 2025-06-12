«Схеми»: У Криму цивільний аеропорт переобладнали на військовий — щоб запускати дрони

Аеропорт «Керч», розташований на сході окупованого Росією Криму, у березні 2025 року змінив своє призначення з цивільного на військове. ІЙмовірно, з нього запускатимуть дрони-камікадзе по материковій частині України.
Про це свідчать дані з російського державного реєстру нерухомого майна та супутникові знімки, які отримали та проаналізували «Схеми».
На супутникових знімках видно масштабні роботи на території летовища. Переобладнання аеропорту «Керч» триває дотепер.
Журналісти порівняли знімки, які отримали від естонського видання Delfi, за лютий і червень 2025 року. Навколо злітної смуги зʼявилися фортифікаційні та маскувальні споруди.
«Імовірно, це технічна база, призначена для комплектації, зберігання і запуску БпЛА. Маскувальні споруди розміром приблизно 12 на 9 метрів підходять для укриття техніки, місць комплектації БпЛА, а також для зенітно-ракетних систем на кшталт «Панцир-С1» чи «Тор-М2», які ідеально вписуються в ці габарити та можуть створювати систему протиповітряного захисту обʼєкта», — розповів авіаексперт Анатолій Храпчинський, якому журналісти показали знімки.
Храпчинський окремо звернув увагу на майданчики, на яких, за його словами, надалі можуть розміщувати системи протиповітряної оборони.
Злітна смуга не зазнала змін. За словами авіаексперта, за довжиною вона вже відповідає критеріям, необхідним для запуску безпілотників.
На думку Храпчинського, російська влада перебудовує керченський аеропорт, щоб перетворити його на ще одне місце для запуску дронів типу Shahed по материковій Україні.
«Їм треба більше місць пуску. Логіка полягає в розподілі та підготовці кількох груп, які програмують і запускають ці БпЛА. Виключно для збільшення [вогневих] можливостей», — каже Храпчинський.
Від початку червня Повітряні сили України фіксують збільшення кількості дронів, які запускає Росія, до 500 одиниць за одну атаку.
Крім супутникових знімків, про зміну призначення аеропорту «Керч» з цивільного на військове свідчать отримані «Схемами» дані з російського державного реєстру нерухомості. За документами, 4 березня 2025 року окупаційна влада Криму передала деякі земельні ділянки, на яких розташоване летовище, у безстрокове користування Міноборони Росії — дочірньому «Кримському територіальному управлінню майнових відносин».
Востаннє аеропорт «Керч» здійснював регулярні рейсові пасажирські авіаперевезення у 2007 році. Відтоді міська влада безрезультатно намагалася продати летовище.
Після окупації Росією у 2014 році територію аеропорту стали використовувати як автомобільний майданчик для вантажного транспорту, що очікував на поромну переправу. Однак з 19 березня 2025 року, за повідомленнями місцевих медіа, майданчик з території летовища перенесли в інше місце, аргументуючи це «реорганізацією роботи підприємства».