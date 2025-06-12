«Схеми»: У Криму цивільний аеропорт переобладнали на військовий — щоб запускати дрони

Аеропорт «Керч», розташований на сході окупованого Росією Криму, у березні 2025 року змінив своє призначення з цивільного на військове. ІЙмовірно, з нього запускатимуть дрони-камікадзе по материковій частині України.

Про це свідчать дані з російського державного реєстру нерухомого майна та супутникові знімки, які отримали та проаналізували «Схеми».

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На супутникових знімках видно масштабні роботи на території летовища. Переобладнання аеропорту «Керч» триває дотепер.

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Журналісти порівняли знімки, які отримали від естонського видання Delfi, за лютий і червень 2025 року. Навколо злітної смуги зʼявилися фортифікаційні та маскувальні споруди.

«Імовірно, це технічна база, призначена для комплектації, зберігання і запуску БпЛА. Маскувальні споруди розміром приблизно 12 на 9 метрів підходять для укриття техніки, місць комплектації БпЛА, а також для зенітно-ракетних систем на кшталт «Панцир-С1» чи «Тор-М2», які ідеально вписуються в ці габарити та можуть створювати систему протиповітряного захисту обʼєкта», — розповів авіаексперт Анатолій Храпчинський, якому журналісти показали знімки.

Храпчинський окремо звернув увагу на майданчики, на яких, за його словами, надалі можуть розміщувати системи протиповітряної оборони.