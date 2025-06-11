У 2024 році у світі спалахнув 61 міждержавний конфлікт. Це більше, ніж у будь-який рік після Другої світової війни

У світі в 2024 році спалахнув 61 міждержавний конфлікт, зокрема 11 повномасштабних війн. Це більше, ніж у будь-який інший рік після Другої світової війни.

Про це йдеться в дослідженні шведських учених, яке публікує журнал Journal of Peace Research і переказує The Times.

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До числа 11 повномасштабних конфліктів, зокрема, увійшли війна Росії в Україні, війна Ізраїлю та Палестини, а також атаки Ізраїлю проти «Хезболли» на півдні Лівану, конфлікт із терористичною організацією «Ісламська держава» в Нігерії та бойові дії в Тиграї в Ефіопії.

Останніми роками кількість конфліктів збільшувалася: у 2022-му їх було 56, а у 2023-му — 59, підрахували дослідники. За їхньою оцінкою, у 2024 році внаслідок «організованого насильства» у світі загинули майже 160 тисяч людей.

Загалом за рік, за даними вчених, унаслідок «цілеспрямованих атак» загинули 13 900 мирних жителів. Це на 31% більше, ніж 2023 року. На частку терористичної «Ісламської держави» припадає найбільша кількість таких смертей — близько 3 800, переважно в Демократичній Республіці Конго.

«Ми бачимо більше воєн і конфліктів, ніж раніше, але з трохи меншою кількістю смертей, ніж у винятково кривавому 2022 році. Так, 2024 рік був четвертим за рівнем насильства роком з моменту геноциду в Руанді 1994 року», — повідомив один з авторів роботи Шон Девіс.

Найсмертоноснішим роком з часів Другої світової війни став 1994 рік — через геноцид у Руанді. Через це кількість загиблих за той рік зросла до 823 499 людей. Найкривавішим роком XXI століття став 2022 рік — тоді загинули 308 614 людей.

Дослідження показало, що війна в Україні є найсмертоноснішим військовим конфліктом. Минулого року в бойових діях загинули близько 76 000 людей.