Колишню президентку Аргентини засудили до тюрми за корупцію

Верховний суд Аргентини залишив у силі шестирічний вирок для колишньої президентки Крістіни Фернандес де Кіршнер та довічно заборонив їй обіймати державні посади.

Про це пише The Washington Post.

72-річну Кіршнер офіційно звинуватили в корупції 10 червня, і суд надав їй п’ять днів, щоб з’явитися для арешту.

Кіршнер очолювала Аргентину з 2007 по 2015 рік після свого чоловіка Нестора Кіршнера, а згодом обіймала посаду віцепрезидентки до виборів 2023 року, коли перемогу здобув лібертаріанець Хав’єр Мілей.

Кіршнер звинуватили в корупції після розслідування, яке показало, що вона та її покійний чоловік створили будівельну компанію та підписували контракти в провінції Санта-Крус. За 12 років ця компанія отримала майже 80% усіх державних підрядів у регіоні.

У 2022 році її визнали винною у шахрайстві — судді встановили, що вона спрямовувала мільйони доларів платників податків компанії, що належала другові родини. Вона заперечує будь-яке правопорушення. Декілька чиновників з її уряду також були засуджені в інших корупційних справах.

Кіршнер досі перебуває під слідством у кількох справах. У березні Державний департамент США заборонив їй в’їзд до США через «участь у значній корупції» під час її президентства.

Наразі незрозуміло, чи відбуватиме вона покарання у вʼязниці. За аргентинським законодавством люди віком понад 70 років можуть перебувати під домашнім арештом. Її адвокат уже заявив місцевим медіа, що вони подаватимуть клопотання про домашній арешт. Суд також постановив вжити «особливих заходів безпеки», з огляду на замах на життя Кіршнер у 2022 році.