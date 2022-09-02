В Аргентині чоловік скоїв замах на віцепрезидента. Він направив на політика пістолет, але не вистрелив

У столиці Аргентини Буенос-Айресі чоловік направив пістолет в обличчя віцепрезидента, експрезидента Крістіни Фернандес де Кіршнер. У політика він не вистрелив, але справу кваліфікували як замах.

Про це пише The Guardian.

Це сталося під час виступу Кіршнер перед прихильниками, які прийшли підтримати її на тлі звинувачень у корупції, висунутих в суді.

За фактом погрози затримали 35-річного громадянина Бразилії.

Президент Куби Діас-Канель Бермудес назвав подію замахом на вбивство та сказав, що його країна вражена. А очільник Робітничної партії Бразилії Глейсі Хоффман заявила, що напад став наслідком політичного насильства та розпалювання ненависті.