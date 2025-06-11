У центрі Лос-Анджелесу ввели комендантську годину через протести

Мер Лос-Анджелесу Карен Басс 10 червня оголосила комендантську годину в центрі міста. Усе через заворушення проти рейдів Служби імміграції та митного контролю (ICE), які тривають пʼять днів поспіль.
Про це повідомляє Axios.
Комендантська година діятиме з 20:00 вівторка до 06:00 середи за місцевим часом. У такий спосіб Басс намагається зупинити мародерство і вандалізм демонстрантів. Очікується, що обмеження продовжать на кілька днів.
«Вкрай важливо розуміти, що те, що відбувається на цій території в одну квадратну милю, не охоплює все місто. Деякі кадри протестів і насильства створюють враження, ніби це загальноміська криза, але це не так», — сказала очільниця Лос-Анджелесу на брифінгу у вівторок.
Того ж дня федеральний суддя відхилив прохання губернатора Каліфорнії Ґевіна Ньюсома видати негайну судову заборону президенту залучати військових у штаті. Натомість він надав адміністрації Дональда Трампа додатковий час для відповіді на звернення Ньюсома.
Федеральний уряд має надати свою відповідь до 14:00 середи за східним часом. Після цього Каліфорнія матиме можливість подати заперечення перед слуханням, яке заплановано на четвер, 12 червня.
- 6 червня в Лос-Анджелесі спалахнули масові протести місцевих мешканців. Це сталося після того, як федеральні агенти Служби імміграції та митного контролю (ICE) затримали в місті щонайменше 118 нелегальних мігрантів. Дональд Трамп розпорядився направити до Лос-Анджелесу Нацгвардію, щоб придушити заворушення, і заборонив протестувальникам носити маски.
- На третій день демонстрацій у місті кінна поліція патрулювала вулиці, а протестувальники підпалили щонайменше п’ять безпілотних таксі Waymo і жбурляли каміння в офіцерів. Учасників заворушень розганяли димовими гранатами та гумовими кулями.
- Дональд Трамп направив у штат Каліфорнія Нацгвардію для придушення демонстрацій, адже розцінив їх як потенційну «форму заколоту». У своєму указі він послався на Розділ 10 Кодексу США — федерального закону, який визначає роль Збройних сил. Каліфорнія подала позов до суду проти цього указу.