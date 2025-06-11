Вночі окупанти атакували Україну 85 БпЛА та балістикою. Як спрацювала ППО

У ніч проти 11 червня ворог бив по Україні 85 дронами з напрямків Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ у РФ та Чауда і Гвардійське у Криму, а також ракетою «Іскандер-М» з Курщини.

Про це звітують Повітряні сили ЗСУ.

Основними напрямками ударів були Харківщина, Донеччина та Одещина. Напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони.

Станом на 08:00 Протиповітряна оборона знешкодила 49 ворожих безпілотників на сході, півдні, півночі та в центрі країни. З них 40 — збиті вогневими засобами ураження, 9 — локаційно втрачені або подавлені РЕБ.

Влучання зафіксували в 14 місцях, падіння уламків — у двох.