МЗС України закликало Угорщину «перестати демонізувати Київ і Зеленського»

Речник уряду Угорщини Золтан Ковач розкритикував президента України Володимира Зеленського — нібито він виступає за встановлення маріонеткового уряду в Будапешті. Міністерство закордонних справ України закликало перестати «демонізувати» Київ.

Про це йдеться в заяві речника МЗС України Георгія Тихого.

«Комунікаційна лінія угорської влади, яка демонізує Україну та президента Зеленського, зійшла з рейок. Там, де треба бути принциповою, угорська влада мовчить. А там, де треба шукати точки дотику, кидається безпідставними звинуваченнями», — сказав Георгій Тихий.

Тихий додав, що Угорщина безпідставно звинувачує Україну в небажанні миру, але не критикує Росію. Тож у таких умовах слова української сторони «призводять до знервованих, ескалаційних і просто несправедливих закидів угорської влади».

«Ми справді переконані, що добросусідські відносини між Україною та Угорщиною критично важливі для обидвох країн. Ми відповідально ставимося до всіх питань угорської сторони щодо прав і можливостей угорської національної меншини в Україні. Однак добросусідство має бути обопільним», — наголосив речник.

Також Тихий назвав «програшною і недалекоглядною» ставку угорської влади на «примітивну демонізацію» України: «Розраховуємо, що пошук уявних ворогів колись мине, а добросусідство двох народів залишиться».