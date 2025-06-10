КМІС: Понад половину українців проти жодних територіальних поступок Росії

Понад половину (52%) опитаних українців категорично проти жодних територіальних поступок Росії. Водночас 38% респондентів готові прийняти певні територіальні втрати.
Про це свідчить опитування Київського міжнародного інституту соціології.
Ці показники майже не змінилися з лютого 2025 року. Тоді 50% українців були проти територіальних поступок, а 39% були готові їх визнати.
Водночас конкретизація «територіальних втрат» впливає на результати опитування.
Якщо йдеться про офіційне визнання окремих територій частиною Росії, то переважна більшість (68%) будуть проти. Готові прийняти — 24% українців. Також абсолютна більшість опитаних — 78% — відкидають передачу під контроль Росії територій, які контролює Україна; готові прийняти — лише 15%.
Єдиний варіант, де принаймні є простір для дискусій, — де-факто визнання контролю Росії без визнання де-юре, наголошують у КМІС. Навіть у цьому випадку 43% готові прийняти, а категорично проти — 48%.
Опитування показує: з точки зору громадської думки, будь-який варіант, що включатиме офіційне визнання українських територій частиною Росії або передачу під контроль Росії неокупованих територій, буде відкинутий. Проте українці зберігають здорову гнучкість і навіть у контексті контролю територій готові до обговорення компромісного варіанту — визнання де-факто контролю Росії без його визнання де-юре.
У всіх регіонах України переважна більшість (64—71%) відкидають варіант з офіційним визнанням окупації. Так само абсолютна більшість українців незалежно від регіону (76—80%) відкидають передачу під контроль Росії неокупованих територій.
Як уточнює КМІС, загалом 78% українців і 76—80% у всіх регіонах відкидають вимогу передати під контроль Росії неокуповані території Запоріжжя, Херсонщини та Донеччини. Проте ця вимога є однією зі стрижневих російського Меморандуму про припинення війни. Але 82% українців категорично її відкидають і лише 10% готові прийняти.
- Опитування провели 15 травня — 3 червня 2025 року методом телефонних інтерв’ю на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів у всіх регіонах України, крім окупованих територій. Загалом опитали 2 004 повнолітніх респондентів. Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки не перевищує 2,9%.