КМІС: Понад половину українців проти жодних територіальних поступок Росії

Понад половину (52%) опитаних українців категорично проти жодних територіальних поступок Росії. Водночас 38% респондентів готові прийняти певні територіальні втрати.

Про це свідчить опитування Київського міжнародного інституту соціології.

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Ці показники майже не змінилися з лютого 2025 року. Тоді 50% українців були проти територіальних поступок, а 39% були готові їх визнати.

КМІС

Водночас конкретизація «територіальних втрат» впливає на результати опитування.

Якщо йдеться про офіційне визнання окремих територій частиною Росії, то переважна більшість (68%) будуть проти. Готові прийняти — 24% українців. Також абсолютна більшість опитаних — 78% — відкидають передачу під контроль Росії територій, які контролює Україна; готові прийняти — лише 15%.

Єдиний варіант, де принаймні є простір для дискусій, — де-факто визнання контролю Росії без визнання де-юре, наголошують у КМІС. Навіть у цьому випадку 43% готові прийняти, а категорично проти — 48%.

Опитування показує: з точки зору громадської думки, будь-який варіант, що включатиме офіційне визнання українських територій частиною Росії або передачу під контроль Росії неокупованих територій, буде відкинутий. Проте українці зберігають здорову гнучкість і навіть у контексті контролю територій готові до обговорення компромісного варіанту — визнання де-факто контролю Росії без його визнання де-юре.

КМІС

У всіх регіонах України переважна більшість (64—71%) відкидають варіант з офіційним визнанням окупації. Так само абсолютна більшість українців незалежно від регіону (76—80%) відкидають передачу під контроль Росії неокупованих територій.

Як уточнює КМІС, загалом 78% українців і 76—80% у всіх регіонах відкидають вимогу передати під контроль Росії неокуповані території Запоріжжя, Херсонщини та Донеччини. Проте ця вимога є однією зі стрижневих російського Меморандуму про припинення війни. Але 82% українців категорично її відкидають і лише 10% готові прийняти.