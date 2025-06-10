В Ізраїлі спростували інформацію про передачу систем Patriot Україні

Міністерство закордонних справ Ізраїлю спростувало заяву про те, що Єрусалим передав Україні системи Patriot.
Про це йдеться у відповіді відомства на запит ізраїльського медіа Ynet.
«Ці заяви не відповідають дійсності. Ізраїль не передавав Україні системи Patriot», — наголосили у міністерстві.
Медіа також пише, що Росія вимагала від Ізраїлю розʼяснень щодо заяви про передачу Patriot.
- Посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський в інтервʼю, яке вийшло 8 червня, Марічці Довбенко заявив, що Україна отримала від Ізраїлю зенітні ракетні комплекси Patriot.
- Бродський не уточнив, коли саме Україна отримала ці системи. У червні 2024 року Financial Times писала, що США, Ізраїль та Україна вели переговори щодо постачання Києву до восьми систем Patriot. А The New York Times писала, що одну систему Patriot, яка раніше розміщувалася в Ізраїлі, перемістять в Україну до літа.