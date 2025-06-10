Uber випробовуватиме безпілотні таксі в Лондоні

Американська компанія Uber оголосила, що розпочне випробування безпілотних таксі у Лондоні навесні 2026 року.

Про це пишуть BBC та британське медіа про транспорт Fleet News.

Заява компанії пролунала на тлі нещодавніх змін до британського законодавства. Міністерство транспорту заявило, що очікує повністю ввести в дію закон про самокеровані транспортні засоби «у другій половині 2027 року». Цей документ вимагає від безпілотного транспорту досягти безпеки такого ж рівня, як і у компетентних та обережних водіїв.

Британський уряд прагне, щоб країна стала лідером у сфері автономних транспортних засобів. Тому перші випробування автобусів та таксі розпочнуться вже з весни 2026 року.

Поки що незрозуміло, чи будуть машини й автобуси доступні клієнтам під час випробувань. Раніше в Uber заявляли про наміри додати роботаксі як одну з опцій, щойно це дозволить британське законодавство. Застосунок для замовлення поїздок працюватиме разом з британською компанією Wayve, яка займається штучним інтелектом. Wayve вже тестує нову технологію безпілотних автомобілів на вулицях Лондону під наглядом людини.

Міністр науки, інновацій та технологій Пітер Кайл заявив: «Чудово бачити, як Велика Британія стрімко просувається вперед як світовий лідер у використанні цієї технології, роблячи наші дороги безпечнішими, подорожі легшими та сприяючи зростанню через стимулювання інновацій по всій країні». У британському уряді очікують, що до 2035 року галузь може створити 38 тисяч робочих місць та додати £42 мільярди до економіки країни.

Раніше Uber і китайський розробник технологій інтелектуального водіння Momentum стали партнерами, щоб запустити робототаксі на різних світових ринках. Почати планують у Європі з 2026 року.

Два роки тому Amazon вперше випустила на дороги власне безпілотне таксі.

Автор: Олександр Булін