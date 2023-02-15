Amazon уперше випустила на дороги власне безпілотне таксі. Воно не має педалей та керма і нагадує тостер

Компанія Zoox, яка належить Amazon, заявила, що її безпілотний автомобіль без керма та педалей працює на дорогах загального користування.
Про це пише The Verge.
«[Це] перший випадок в історії, коли спеціально сконструйоване роботаксі — без ручного керування — їздило автономно з пасажирами», — зазначили в компанії.
Минулого тижня Департамент автомобільних транспортних засобів Каліфорнії дозволив тестувати робототаксі в «обмеженій зоні» у Фостер-Сіті (штат Каліфорнія), де розташована штаб-квартира Zoox.
Регулятор також встановив низку обмежень для цієї автівки — їй дозволили розганятися лише до 64 км/год, їздити лише по суботах і неділях у світлий час доби, а в погану погоду рух роботаксі заборонили.
Засновник і технічний директор Zoox Джессі Левінсон вважає, що тестування триває успішно.
«Наш автомобіль ніколи не застрягав, не зупинявся і не мав жодних проблем під час руху. Як і слід було очікувати на відкритих дорогах загального користування, ми зіткнулися з великою кількістю транспортних засобів, пішоходів, велосипедистів тощо. На маршруті є кілька світлофорів, повороти ліворуч і праворуч, незахищений поперечний рух і швидкість до 56 км/год», — написав він.
- Zoox — одна з небагатьох компаній, яка розробляє безпілотний автомобіль. Очікується, що дочірня компанія General Motors Cruise почне масове виробництво свого авто Origin пізніше цього року. Обом компаніям знадобиться дозвіл Федерального уряду на виробництво автівок, які не відповідають чинним стандартам безпеки, бо не мають традиційних засобів керування — педалей та керма.