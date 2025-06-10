Очільник ГУР: Росія допомогла Північній Кореї вдосконалити балістичні ракети, щоб ті влучали точно в ціль

Росія допомагає Північній Кореї удосконалювати її балістичні ракети малої дальності KN-23, які та потім передає російським окупантам.

Про це повідомив очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов в інтервʼю виданню The War Zone.

Росіяни передають Пхеньяну технології та знання, щоб північнокорейські військові могли суттєво покращити точність ракет KN-23.

Перша партія ракет KN-23, яку Північна Корея передала російським військам, була неякісна. Половина з ракет, також відомих як «Хвасон-11», відхилялися від траєкторії й вибухнули в повітрі. Однак це змінилося.

Кирило Буданов заявив, що тепер північнокорейські KN-23 бʼють зі «смертельною точністю». Такі вдосконалення можуть поширюватися не лише на KN-23. Очільник ГУР не уточнив, що змінилося, але російська допомога, імовірно, розширить можливості багатьох інших балістичних ракет Північної Кореї.

«Спочатку, коли їх почали передавати Росії, вони відхилялися від цілі на кілька кілометрів, але зараз влучають точно. Це результат спільної роботи російських і північнокорейських спеціалістів. Також ідеться про модернізацію авіаційних засобів ураження — ракет «повітря — повітря» великої дальності. Окремі технології стосуються підводних човнів. На жаль, ідеться і про балістичні ракети, які можуть нести ядерні боєзаряди», — зазначив Буданов.