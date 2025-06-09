The Telegraph: Росія наймає африканців на виробництво шампуню, а потім обманом відправляє на війну в Україну

Росія наймає африканських фермерів для виробництва шампуню, а потім обманом відправляє їх на війну проти України. Частина із них гине на полі бою, інша — потрапляє в полон.

Про це пише The Telegraph.

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Так сталося з 36-річним Жаном Онаною з Камеруну. Оголошення про роботу на російській фабриці шампунів здавалося Онані саме тим, що йому було треба. Без роботи й з трьома дітьми, яких треба годувати, у березні 2025 року чоловік вирушив до Москви.

Однак ледве Онана приземлився в Росії, як його і ще 10 чоловіків із Бангладеш, Камеруну, Зімбабве та Гани затримали. Росіяни сказали, що жодної роботи не буде. Натомість чоловіки мають підписати однорічний контракт у російську армію і воювати проти України. Відтак їх відправили на коротку бойову підготовку, а незадовго перед боями відібрали телефони.

За словами Онани, після навчання його одразу відправили в бліндаж під вогонь, де з девʼяти людей вижив тільки він. Шість днів він пролежав у завалі, поки його не взяли в полон українські військові.

Інший африканець, 25-річний Малік Діоп із Сенегалу, розповів, що його завербували як посудомийника в Луганську із зарплатою $5 700. Але через тиждень він уже був на передовій з автоматом. Побачивши мертвих у лісі, він дезертирував — за два дні його взяли в полон.

25-річний Малік Діоп із Сенегалу

Останні місяці в соцмережах Камеруну — десятки повідомлень про зниклих безвісти чоловіків. Родичі викладають їхні фото у військовій формі і просять допомоги. Деякі пости редагують — що людину знайшли мертвою. Один популярний акаунт у соцмережах нарахував уже 67 загиблих камерунців.

Африканці їдуть до Росії в гонитві за високою зарплатю. Базова щомісячна зарплата рядового другого класу в Камеруні — близько $90, тоді як Росія нібито пропонує рекрутам із Камеруну понад $2 000 щомісяця.

Уряд Камеруну настільки занепокоєний кількістю військових, які, ймовірно, дезертують і вирушають до Росії, що в березні обмежив виїзд армійців із країни.