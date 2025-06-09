Телеканал HBO показав нових акторів у серіалі по «Гаррі Поттеру». Ось хто зіграє Драко Мелфоя

Телеканал HBO оголосив акторів на ще кілька важливих ролей у новому серіалі про «Гаррі Поттера». Драко Мелфоя — запеклого противника Гаррі — зіграє Локс Пратт.

Про це повідомили в HBO.

Роль його батька Люціуса Мелфоя виконає актор і музикант Джонні Флінн. Моллі Візлі зіграє Кетрін Паркінсон, а опікунів Гаррі Поттера Петунію та Вернона Дурслі — Бел Паулі та Даніель Рігбі.

Берті Карвел зіграє міністра магії Корнеліуса Фаджа. А трьох гриффіндорців — Шеймуса Фіннігана, Парваті Патіл і Лаванду Браун — зіграють Лео Ерлі, Алессія Леоні та Сієнна Муса відповідно.

HBO

За планом шоу охопить щонайменше десятиліття. Уже відомо, що головних героїв Гаррі, Герміону й Рона зіграють юні актори Домінік Маклафлін, Арабелла Стентон і Аластейр Стаут.

Раніше кінокомпанія HBO офіційно затвердила основний дорослий склад акторів нового серіалу про Гаррі Поттера. Так, актор Джон Літгоу зіграє директора школи чарівництва «Гоґвортс» Альбуса Дамблдора. Паапа Ессієду зіграє професора зіллєваріння Северуса Снейпа, а авторка Джанет Мактір — декана факультету Гриффіндор Мінерву Макґонеґел. Лісничого Рубеуса Геґріда гратиме Нік Фрост. Професора Квірінуса Квірелла зіграє Люк Таллон, а завгоспа «Гоґвортсу» Арґуса Філча — Пол Вайтгаус.

Серіал описують як «достовірну екранізацію» оригінальних книг Джоан Роулінг. Письменниця працює над проєктом як виконавча продюсерка. Серіал вийде на оновленому стримінгу HBO Max.