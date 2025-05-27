HBO знайшла акторів на ролі Гаррі, Рона й Герміони в серіалі про Гаррі Поттера

Юні актори Домінік Маклафлін, Арабелла Стентон і Аластейр Стаут зіграють Гаррі, Герміону й Рона в новому телесеріалі HBO про Гаррі Поттера. За планом шоу охопить щонайменше десятиліття.

Про це повідомляє журнал Deadline.

Арабелла Стентон, Домінік Маклафлін і Аластейр Стаут Aidan Monaghan / HBO

На три головні ролі претендували 32 тисячі дітей. Пошук акторів тривав декілька місяців. Кастинг відбувався у формі відкритого запрошення. На ролі шукали дітей віком від 9 до 11 років станом на квітень, які мешкають у Великій Британії або Ірландії.

Творці серіалу наголошували на інклюзивності й різноманітті — вони не зважали на етнічну належність, стать, інвалідність, расу, сексуальну орієнтацію чи гендерну ідентичність кандидатів. У першому турі просили надіслати два відео: перше — з коротким виступом або віршем, друге — розповідь про себе та близьку людину, друга або домашнього улюбленця.

Маклафлін, Стентон і Стаут зараз готуються до зйомок, які стартують влітку в студії Warner Bros. у Лівсдені, передмісті Лондону. Прем’єра першого сезону запланована на 2026 рік. Усі троє — новачки на телебаченні: Маклафлін знявся в майбутньому серіалі BBC Gifted, а Стентон грала Матильду в мюзиклі Matilda The Musical у Вест-Енді.