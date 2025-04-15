HBO оголосив акторів на ролі Дамблдора, Снейпа і Геґріда в серіалі про Гаррі Поттера

Кінокомпанія HBO офіційно затвердила основний дорослий склад акторів нового серіалу про Гаррі Поттера.

Про це пише Deadline.

Так, актор Джон Літґоу зіграє в серіалі роль директора школи чарівництва «Гоґвортс» Альбуса Дамблдора. Паапа Ессієду зіграє професора зіллєваріння Северуса Снейпа, а авторка Джанет Мактір — декана факультету Гриффіндор Мінерву Макґонеґел. Лісничого Рубеуса Геґріда гратиме Нік Фрост.

Професора Квірінуса Квірелла зіграє Люк Таллон, а завгоспа «Гоґвортсу» Арґуса Філча — Пол Вайтгаус. Причому Вайтгаус поки єдиний актор серіалу, хто грав в оригінальній серії фільмів про Гаррі Поттера — він зіграв Сера Кадоґана у фільмі «Гаррі Поттер і вʼязень Азкабану» (2004).

Верхній ряд, зліва направо: Джон Літґоу, Джанет Мактір і Паапа Ессієду. Нижній ряд, зліва направо: Нік Фрост, Люк Таллон і Пол Вайтгаус.

Виконавців головних дитячих ролей — чарівника Гаррі Поттера і його друзів Рона Візлі та Герміони Грейнджер — поки не оголосили. Восени 2024 року HBO запустив відкритий кастинг на ці ролі. Участь у ньому взяли понад 30 тисяч дітей.