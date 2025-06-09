За ніч ППО знешкодила 479 повітряних цілей росіян — всього запустили майже 500

У ніч проти 9 червня окупанти атакували територію України 499 засобами повітряного нападу, Сили ППО збили більшість цілей.

Про це звітують Повітряні сили ЗСУ.

Російська армія обстрілювала Україну:

479 дронами з напрямків: Курськ, Шаталово, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ у Росії;

чотирма аеробалістичними ракетами Х-47 М2 «Кинджал» із Тамбовської області у РФ;

10 крилатими ракетами Х-101 із Саратовської області;

трьома крилатими ракетами Х-22 із повітряного простору над акваторією Чорного моря;

двома протирадіолокаційними ракетами Х-31П із повітряного простору над акваторією Чорного моря;

однією крилатою ракетою Х-35 із тимчасово окупованого Криму.

Попередньо, станом на 10:30 знешкодили 479 засобів повітряного нападу ворога, 292 збили вогневими засобами, ще 187 — локаційно втрачені. Зокрема, 277 ворожих БпЛА збили вогневими засобами, 183 дрони — локаційно втрачені або подавлені РЕБ.

Також українські оборонці знешкодили:

10 крилатих ракет Х-101;

чотири аеробалістичні ракети Х-47 М2 «Кинджал»;

дві крилаті ракети Х-22, вони не досягли цілей (локаційно втрачені);

дві протирадіолокаційні ракети Х-31П;

одну крилату ракету Х-35.

Влучання зафіксували у десяти місцях, падіння уламків — у 17 локаціях.