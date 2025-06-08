Німеччина планує розширити мережу бункерів через побоювання нападу з боку Росії

Німеччина розробляє плани швидкого розширення мережі бомбозахищених бункерів і укриттів. Так країна хоче підготуватись до можливої атаки з боку Росії протягом наступних чотирьох років.

Про це заявив очільник Федерального відомства з питань цивільного захисту та допомоги під час лих Ральф Тізлер, передає The Guardian.

«Довгий час у Німеччині панувало переконання, що війна — це сценарій, до якого не потрібно готуватись. Це змінилося. Ми занепокоєні ризиком великої агресивної війни в Європі», — сказав він.

Тізлер закликав до загальнонаціональних зусиль з виявлення та переобладнання тунелів, станцій метро, підземних гаражів, паркінгів і підвалів громадських будівель на захисні укриття — щоб «швидко створити простір для одного мільйона людей». Він каже, що його відомство представить комплексний план цього літа.

Він також додав, що покладатися лише на будівництво нових бункерів — недостатньо: це дорого, складно і потребує багато часу. Тому першочергово слід розглядати використання вже наявної інфраструктури.

З приблизно 2 000 бункерів і захисних приміщень, що залишилися в Німеччині ще з часів Холодної війни, лише близько 580 в робочому стані, і більшість із них потребують багатомільйонної реконструкції. Ці укриття можуть вмістити лише близько 480 тисяч людей — приблизно 0,5% населення країни. Для порівняння, у Фінляндії є 50 тисяч захисних приміщень, які можуть укрити 4,8 мільйона людей — 85% населення.

Тізлер наголосив, що необхідно вдосконалити інформаційні системи — такі як застосунки та дорожні знаки, щоб населення точно знало, де можна знайти укриття, а також модернізувати системи попередження — зокрема сирени. На його думку, чинні застосунки для тривог також мають бути краще захищені від хакерів.

Тізлер оцінив, що для забезпечення потреб цивільної оборони протягом наступних чотирьох років потрібно щонайменше €10 мільярдів, а протягом наступного десятиліття — щонайменше €30 мільярдів.

Він також закликав створити обов’язкову або добровільну службу цивільного захисту й звернувся до громадян із проханням зробити свій внесок у підвищення стійкості країни, зокрема — запасаючи продукти та речі першої потреби на випадок відключення електроенергії чи перебоїв з водопостачанням.