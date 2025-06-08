Деякі заброньовані чоловіки можуть виїжджати у відпустку. У кого є така можливість

В Україні заброньовані чоловіки можуть виїжджати за кордон як у службове відрядження, так і у відпустку.

Про це в ефірі телемарафону заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

«Можливість є в тих, хто заброньований, перетнути кордон на виїзд з України як у службове відрядження, так і у відпустку», — зазначив Демченко.

Він додав, що у відпустку не можуть поїхати заброньовані громадяни України чоловічої статі від 18 до 60 років, якщо вони перебувають на певних посадах держслужби і підпадають під пункт 2.14 правил перетину кордону, що затверджені постановою уряду № 57. Якщо відповідна установа подала інформацію про них до ДПСУ, то такі особи можуть виїхати за кордон лише в службове відрядження.

«Ті чоловіки, що не перебувають на таких посадах, можуть перетнути кордон і у відпустку із зазначенням у документах про те, що та структура, за якою вони заброньовані, надає таку можливість», — підсумував Демченко.