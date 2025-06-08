У РФ заявили про наступ на території Дніпропетровщини. Генштаб інформацію спростовує

Міністерство оборони РФ заявило про те, що окупаційні війська проводять наступ на території Дніпропетровської області. Генштаб ЗСУ цю інформацію заперечує.

У зведенні російського Міноборони кажуть начебто підрозділи 90 танкової дивізії угруповання військ «Центр» вийшли на західний кордон «ДНР» і продовжують розвивати наступ на території Дніпропетровської області.

Речник Генерального штабу Збройних сил України майор Андрій Ковальов у коментарі «Бабелю» цю інформацію заперечив.

«Ця інформація не відповідає дійсності. Бої тривають у Донецькій області. А наведений вами текст — російська дезінформація», — заявив він.

На карті проєкту DeepState вказано, що росіяни перебувають за 2 км від Дніпропетровської області.