Генштаб: За добу РФ втратила ще 1 120 військових та сім танків

Протягом минулої доби, 7 червня, армія РФ втратила ще 1 120 своїх військових убитими й пораненими, а також десятки одиниць техніки та озброєння.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Українські оборонці знищили сім танків, 11 бойових броньованих машин, 42 артилерійські системи, два засоби ППО, один літак, 158 дронів оперативно-тактичного рівня, сім крилатих ракет, 146 одиниць автомобільної і три одиниці спецтехніки.

За даними Генштабу, від початку повномасштабного вторгнення в Україну РФ втратила приблизно 996 150 військових убитими й пораненими.

Україна і Росія рідко публікують офіційні дані про свої втрати у війні. Востаннє Росія офіційно повідомляла про це ще у вересні 2022 року — тоді йшлося про 5 937 загиблих. Україна оновила свою статистику 16 лютого 2025 року: за словами президента Володимира Зеленського, загинули 46 тисяч українських військових, ще майже 380 тисяч були поранені.

Щодо втрат Росії, Зеленський заявив, що станом на 4 лютого Росія втратила майже 350 тисяч солдатів убитими, ще 50—70 тисяч вважають зниклими безвісти, а 600—700 тисяч — поранені.

Станом на кінець травня 2025 року російські медіа зібрали імена понад 110 тисяч загиблих солдатів. Найбільше підтверджених втрат — у Туві (120 загиблих на кожні 10 тисяч чоловіків).