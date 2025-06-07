Обраний президент Польщі проти вступу України до ЄС — принаймні зараз

Обраний президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що «на цей момент» не підтримує вступу України до Європейського Союзу.

Про це Навроцький сказав в інтерв’ю угорському виданню Mandiner.

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Навроцький сказав, що Польща повинна підтримувати Україну «зі стратегічного та геополітичного погляду». Проте Київ, на його думку, має розуміти, що інші країни, включаючи Польщу та Угорщину, також мають свої інтереси.

«Польща має такий інтерес, наприклад, в ексгумації волинських жертв. Під час кампанії я не погоджувався і як президент не погоджуся на недобросовісну конкуренцію з Україною за польське сільське господарство чи логістичний сектор. Нам потрібно досягти компромісу та консенсусу із цих питань», — заявив Навроцький.

Водночас Навроцький наголосив, що «дуже критично» ставиться до Росії — і назвав її «постімперською, неокомуністичою державою на чолі з воєнним злочинцем Володимиром Путіним». Він також назвав Росію головною загрозою Польщі.

Це не вперше, коли Навроцький виступає проти євроінтеграції України. На початку 2025 року Навроцький казав, що не бачить Україну в міжнародних альянсах, допоки Київ не відповість «за волинський злочин», маючи на увазі Волинську трагедію. У травні він пообіцяв не пускати Україну в НАТО.

Він критикує чинний уряд Польщі, виступає проти «напливу нелегальних іммігрантів» та відправки польських солдатів в Україну. За його словами, Україна ставиться до Польщі «несправедливо».