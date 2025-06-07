Новини

Росія продовжує обстрілювати Донеччину — загинули 3 людини

Автор:
Ліза Бровко
Дата:

Через російські обстріли Донецької області 7 червня загинули троє людей. Ще одна людина поранена.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

У Яблунівці Іллінівської громади росіяни вбили двох людей і пошкодили два будинки. Ще одна людина загинула в Костянтинівці. Поранений мешканець Покровська, також там FPV-дрон пошкодив господарчу споруду.

Напередодні, 6 червня, на Донеччині загинули троє людей та девʼятеро дістали поранень. Під ударом були Мирноград, Костянтинівка, Покровськ, Сіверськ, Новий Донбас, Комар, Білицьке, Родинське, Словʼянськ. Там пошкоджені будинки, автомобілі, магазини.

1 6

Очільник Донецької ОВА вкотре закликав жителів області евакуюватися. За минулу добу вдалося вивезти 366 людей, зокрема 51 дитину. Росія продовжує щодня десятки разів обстрілювати область.