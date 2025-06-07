У Бельгії вбили українку та її доньку. Правоохоронці розслідують інцидент

У Бельгії знайшли мертвими двох українок — 46-річну жінку та її 6-річну доньку — в обох ножові поранення.

Про це пишуть бельгійські медіа La Libre і VRT.

Левенський суд розпочав розслідування подвійного вбивства, про яке стало відомо після того, як у будинку родини в Хаасроде зайнялася пожежа. На дим з вікон викликали екстрені служби. Коли вогонь загасили, пожежна бригада обшукала будинок і побачила жінку з дитиною.

Жінка вже була мертва, дівчину намагалися реанімувати, але не вдалося. Попередній висновок експерта з пожежної безпеки прокуратури — пожежу в будинку влаштували навмисно.

Відомо, що жінка з дочкою жили в Бельгії впродовж трьох років. Батько дитини зараз воює на фронті. У жінки також є 16-річний син, який на момент інциденту був у школі.