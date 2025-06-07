Bloomberg: Трамп не критикує Китай за допомогу Росії — хоче зосередитися на їхніх двосторонніх проблемах

Президент США Дональд Трамп утримується від тиску на Китай за його допомогу російській військовій машині, бо хоче зосередитися на двосторонніх проблемах у відносинах з Пекіном — своїм найбільшим геополітичним суперником.

Про це пише Bloomberg із посиланням на слова американських та європейських посадовців.

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Білий дім США збирається більше уваги приділяти відносинам з Китаєм, відсуваючи повномасштабну війну Росії проти Україні на другий план у списку пріоритетів американської зовнішньої політики. Однак будь-якої миті Трамп може змінити позицію, зазначають деякі джерела.

Якщо ж Вашингтон справді дотримуватиметься такого курсу, то це стане відходом від давньої політики США і країн «Великої сімки», які вважають Китай відповідальним за підтримку Росії та закликають Пекін використовувати свій вплив, щоб змусити Путіна сісти за стіл переговорів.

У нещодавній розмові між Трампом і лідером Китаю Сі Цзіньпіном, яка стала першою з моменту інавгурації американського президента, останній наголосив: «Нічого не обговорювалося про Росію чи Україну» .

Ще одне джерело Bloomberg пояснило, що команда Трампа хоче відмовитися від підходу Джо Байдена, який розглядав усі міжнародні відносини крізь призму війни в Україні. У США і Китаю чимало спірних питань — митні тарифи, обмеження на технології, постачання рідкоземельних елементів. Тому свої важелі впливу Вашингтон прагне задіяти у справах, які вважає важливішими для національних інтересів США, ніж війна в Україні.

Утім, сенатор-республіканець Ліндсі Грем продовжує наполягати на нових санкціях проти Росії. Він просуває законопроєкт, який підтримують понад 80 сенаторів і який має заборонити Китаю та Індії купувати дешеву російську нафту.

Американські посадовці також критикують європейських партнерів за те, що ті досі купують енергоносії з Росії, хоч публічно і звинувачують Пекін у постачанні товарів подвійного призначення Москві. Головна дипломатка ЄС Кая Каллас звинуватила Китай у тому, що він сприяє війні через експорт товарів подвійного призначення.

Росія навчилася обходити санкції та отримувати заборонені технології й запчастини, які використовуються у виробництві зброї. Здебільшого — через імпорт з Китаю. До того ж, за інформацією Bloomberg, Китай скоротив поставки дронів і запчастин до України та країн Заходу, але продовжив це робити для Росії.