Генштаб: За добу українські бійці знищили гелікоптер і 15 танків росіян

Упродовж минулої доби, 5 червня, Росія втратила ще 1 120 своїх військових убитими й пораненими, а також десятки одиниць техніки та озброєння.

Про це звітує Генеральний штаб Збройних сил України.

Сили оборони за добу знищили 15 танків, 52 бойові броньовані машини, 56 артилерійських систем, чотири реактивні системи залпового вогню, один засіб ППО, один гелікоптер, 300 дронів оперативно-тактичного рівня, 37 крилатих ракет, 166 одиниць автомобільної й одну одиницю спецтехніки.

За даними Генштабу, від початку повномасштабного вторгнення в Україну РФ втратила приблизно 995 030 військових убитими й пораненими.

Facebook / Генеральний штаб ЗСУ

Україна і Росія рідко публікують офіційні дані про свої втрати у війні. Востаннє Росія офіційно повідомляла про це ще у вересні 2022 року — тоді йшлося про 5 937 загиблих. Україна оновила свою статистику 16 лютого 2025 року: за словами президента Володимира Зеленського, загинули 46 тисяч українських військових, ще майже 380 тисяч були поранені.

Щодо втрат Росії, Зеленський заявив, що станом на 4 лютого Росія втратила майже 350 тисяч солдатів убитими, ще 50—70 тисяч вважають зниклими безвісти, а 600—700 тисяч — поранені.

Станом на кінець травня 2025 року російські медіа зібрали імена понад 110 тисяч загиблих солдатів. Найбільше підтверджених втрат — у Тиві (120 загиблих на кожні 10 тисяч чоловіків).