ЄС відновив митні квоти для України. Що це означає

Із 6 червня Європейський Союз припинив дію безмитного режиму для української сільськогосподарської продукції. Його ввели в червні 2022 року, після повномасштабного вторгнення Росії, щоб допомогти Україні компенсувати зростання витрат на експорт.

Про це пише Reuters.

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Безмитний режим поширювався на дешеву українську птицю, пшеницю та цукор, значна частина яких проходила через країни ЄС до Африки та Азії. Але фермери та політики в Польщі, Франції та інших країнах невдовзі звинуватили український експорт у тому, що він знижує їхні внутрішні ціни. Особливо це турбувало поляків. Там односторонньо забороняли імпортувати українське зерно, тим самим порушуючи правила ЄС.

Наприклад, до війни Україна могла постачати до ЄС лише 20 тисяч тонн цукру. А у 2023—2024 роках завезла понад 500 тисяч тонн.

Тож 6 червня Євросоюз та Україна повернулися до довоєнного режиму квот у торгівлі. Попри формальне завершення «торговельного безвізу», Україна все ж зберігає певні преференції в торгівлі з ЄС. У межах Угоди про асоціацію діє Зона вільної торгівлі, яка дозволяє безмитний доступ для багатьох товарів у межах квот.

Переговори щодо нової угоди між ЄС та Україною розпочалися 2 червня. Комісар ЄС із сільського господарства Крістоф Хансен сподівається, що цього літа сторони зможуть знайти компроміс. На його думку, обмеження на імпорт українських товарів мають перебувати десь між довоєнним рівнем і рівнем червня 2022 року.

Міністерка економіки України Юлія Свириденко зазначила, що відсутність поступок з боку ЄС стосовно перегляду квот зачіпає торгівлю обсягом $3,5 млрд і може зменшити виручку на $800 млн. Але це найгірший і чорний сценарій. У світі торгівлі остаточний ефект завжди інакший, наголосила вона.

Що передувало

Рішення повернути тарифи на український імпорт ухвалили після того, як Польща очолила зусилля щодо захисту фермерів блоку, пише Financial Times із посиланням на дипломатів.

Напередодні президентських виборів у країні Варшава попросила Єврокомісію відкласти торговельні переговори з Києвом, щоб мінімізувати шанси на перемогу опозиційного кандидата від націоналістичної опозиції Кароля Навроцького. Про це FT розповіли дипломати.

Голова торговельного комітету Європейського парламенту Бернд Ланге сказав, що потрібен час щонайменше до жовтня цього року, щоб «знайти рішення».

Україна мала квоту, за якою може продавати в ЄС певну кількість товарів без мита протягом року. Двоє дипломатів ЄС повідомили Financial Times, що існує перехідний захід, де пропонують ділити цю річну норму на 12 частин — по одній на кожен місяць. Це означає, що продавати багато одразу не дозволять, а треба буде розподіляти рівномірно цілий рік. Так хочуть обмежити імпорт з України, поки сторони домовляються про нові торговельні правила.

Найбільше це зачепить продаж кукурудзи, цукру, меду і курятини: