FT: ЄС хоче підвищити мита на український імпорт. Чому та які це матиме наслідки

Європейський Союз планує ввести вищі мита на українські товари, які ввозять до ЄС, після 6 червня — саме тоді закінчується термін дії домовленостей, де блок зняв тарифи на імпорт з України після повномасштабного вторгнення РФ.



Про це пише Financial Times.

Європейський Союз має угоду про вільну торгівлю з Україною, але після вторгнення Росії у 2022 році тимчасово скасував решту мит. Чинність цих домовленостей спливає 6 червня, і ЄС планує запровадити «перехідні заходи», які діятимуть до оновлення спільної торговельної угоди між сторонами.

Уряд України оцінює, що повернення до довоєнних умов торгівлі зменшить її доходи приблизно на €3,5 мільярда на рік.

Рішення повернути тарифи на український імпорт ухвалили після того, як Польща очолила зусилля щодо захисту фермерів блоку, пише FT з посиланням на дипломатів.

У 2022 році безмитний режим поширювався на дешеву українську птицю, пшеницю та цукор, значна частина яких проходила через країни ЄС до Африки та Азії. Але фермери та політики в Польщі, Франції та інших країнах невдовзі звинуватили український експорт у тому, що він знижує внутрішні ціни.

Особливо це турбувало поляків. Там односторонньо забороняли імпортувати українське зерно, тим самим порушуючи правила ЄС. Напередодні президентських виборів у країні Варшава попросила Комісію відкласти торговельні переговори з Києвом, щоб мінімізувати шанси на перемогу опозиційного кандидата від націоналістичної опозиції Кароля Навроцького. Про це FT розповіли дипломати.

Речник Єврокомісії підтвердив, що домовленості, які ввели після повномасштабного вторгнення, не продовжуватимуть, бо зараз «працюють над переглядом» угоди про вільну торгівлю між ЄС та Україною.

«Комісія також розглядає можливі перехідні заходи на випадок, якщо переговори не будуть завершені та застосовані до 6 червня», — додав речник.

Голова торговельного комітету Європейського парламенту Бернд Ланге сказав, що потрібен час щонайменше до жовтня цього року, щоб «знайти рішення».

Його комітет у середу запитає представників Єврокомісії, чому забуксували обіцяні торговельні переговори, адже про червневий дедлайн було відомо заздалегідь. За його словами, «ситуація справді неприйнятна».

Зараз Україна має квоту, за якою може продавати в ЄС певну кількість товарів без мита протягом року. Двоє дипломатів ЄС повідомили Financial Times, що існує перехідний захід, де пропонують ділити цю річну норму на 12 частин — по одній на кожен місяць. Це означає, що продавати багато одразу не дозволять, а треба буде розподіляти рівномірно цілий рік. Так хочуть обмежити імпорт з України, поки сторони домовляються про нові торговельні правила.

Найбільше це зачепить продаж кукурудзи, цукру, меду й курятини: