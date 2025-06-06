Axios розкрило посадовця Білого дому, який розпалив суперечку між Трампом і Маском

Після того, як президент США Дональд Трамп відкликав кандидата на посаду очільника NASA мільярдера Джареда Айзекмана, між ним та Ілоном Маском спалахнула гучна суперечка. За рішенням відкликати Айзекмана стоїть Серджо Гор — радник Білого дому, який мав із Маском напружені стосунки.
Про це пише Axios з посиланням на джерела.
Трамп визнав, що відкликання кандидатури Айзекмана «засмутило» Маска, який був його соратником. Це стало однією з причин — серед інших — несподіваного конфлікту між президентом і його колишнім «першим другом».
Тож Маск провів цілий день, гостро критикуючи Трампа в X. Це приголомшило радників президента — і викликало обурення деяких із них на адресу Гора. Республіканці в Сенаті також поклали провину на Гора за те, що він допоміг зірвати призначення, аби звести рахунки з Маском. Раніше мільярдер критикував те, як Гор керує кадровим офісом Білого дому.
Гор — один із найвпливовіших радників Трампа в Білому домі. Разом із Дональдом Трампом—молодшим він заснував видавництво Winning Team Publishing, що випускає книжки Трампа і його партнерів. Виручені кошти далі використовував Трамп.
Крім того, Гор часто буває в резиденції Трампа «Мар-а-Лаго» і підтримує тісні стосунки з колишнім керівником Marvel Айком Перлмуттером — одним із найближчих друзів Трампа і великим донором. Саме Гор був провідним працівником зі збору коштів у кампанії з переобрання Трампа на виборах 2020 року. А під час президентської кампанії 2024 року він заснував протрампівську організацію, яка витратила на його підтримку $72 мільйони.
Як людина, що відповідає за перевірку політичних призначенців, Гор проводив тести на лояльність. Так він переконувався, що нові службовці повністю підтримують політику Трампа — і що вони не перейшли на бік демократів. А Джаред Айзекман спонсорував демократів під час минулих виборів. Саме на цьому наголошував Гор, коли пропонував Трампу зняти його кандидатуру.
Напружені стосунки між Маском і Гором проявилися ще в березні 2025 року. Тоді під час засідання Кабміну Маск посварився із держсекретаром США Марком Рубіо. Двоє посадовців адміністрації Трампа кажуть, що Гор не схвалював втручання Маска в кадрові рішення.
«Серджо дав зрозуміти, що йому не подобається тон Маска… і що він був незадоволений тим, що Маск публічно викликав його на килим перед усім Кабінетом», — сказав один із чиновників Білого дому, який був присутній на тій зустрічі.
Гор стверджує, що він не причетний до скасування призначення Айзекмана. Він каже, що це нібито справа рук сенаторів-республіканців, зокрема сенатора від Техасу Теда Круза. Але радники в кількох офісах сенаторів-республіканців, зокрема в офісі Круза, заявляють, що їм нічого не відомо про будь-яких опонентів Айзекмана серед законодавців. Однак один із радників Трампа каже, що Гор постійно підбурював президента, згадуючи про пожертви Айзекмана демократам.