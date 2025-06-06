Axios розкрило посадовця Білого дому, який розпалив суперечку між Трампом і Маском

Після того, як президент США Дональд Трамп відкликав кандидата на посаду очільника NASA мільярдера Джареда Айзекмана, між ним та Ілоном Маском спалахнула гучна суперечка. За рішенням відкликати Айзекмана стоїть Серджо Гор — радник Білого дому, який мав із Маском напружені стосунки.

Про це пише Axios з посиланням на джерела.

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Трамп визнав, що відкликання кандидатури Айзекмана «засмутило» Маска, який був його соратником. Це стало однією з причин — серед інших — несподіваного конфлікту між президентом і його колишнім «першим другом».

Тож Маск провів цілий день, гостро критикуючи Трампа в X. Це приголомшило радників президента — і викликало обурення деяких із них на адресу Гора. Республіканці в Сенаті також поклали провину на Гора за те, що він допоміг зірвати призначення, аби звести рахунки з Маском. Раніше мільярдер критикував те, як Гор керує кадровим офісом Білого дому.

Дональд Трамп і Серджо Гор (справа). Sergio Gor / Facebook

Гор — один із найвпливовіших радників Трампа в Білому домі. Разом із Дональдом Трампом—молодшим він заснував видавництво Winning Team Publishing, що випускає книжки Трампа і його партнерів. Виручені кошти далі використовував Трамп.

Крім того, Гор часто буває в резиденції Трампа «Мар-а-Лаго» і підтримує тісні стосунки з колишнім керівником Marvel Айком Перлмуттером — одним із найближчих друзів Трампа і великим донором. Саме Гор був провідним працівником зі збору коштів у кампанії з переобрання Трампа на виборах 2020 року. А під час президентської кампанії 2024 року він заснував протрампівську організацію, яка витратила на його підтримку $72 мільйони.