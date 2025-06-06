Генштаб ЗСУ: Росіяни за добу втратили 1 160 військових і два танки

Упродовж минулої доби, 5 червня, Росія втратила ще 1 160 своїх військових убитими й пораненими, а також десятки одиниць техніки.

Про це звітує Генеральний штаб Збройних сил України.

Сили оборони за добу також знищили два танки, пʼять бойових броньованих машин, 44 артилерійські системи, три засоби ППО, 174 дрони оперативно-тактичного рівня, 101 одиницю автомобільної техніки.

За даними Генштабу, від початку повномасштабного вторгнення в Україну РФ втратила приблизно 993 910 військових убитими й пораненими.

Україна і Росія рідко публікують офіційні дані про свої втрати у війні. Востаннє Росія офіційно повідомляла про це ще у вересні 2022 року — тоді йшлося про 5 937 загиблих. Україна оновила свою статистику 16 лютого 2025 року: за словами президента Володимира Зеленського, загинули 46 тисяч українських військових, ще майже 380 тисяч були поранені.

Щодо втрат Росії, Зеленський заявив, що станом на 4 лютого Росія втратила майже 350 тисяч солдатів убитими, ще 50—70 тисяч вважають зниклими безвісти, а 600—700 тисяч — поранені.

Станом на кінець травня 2025 року російські медіа зібрали імена понад 110 тисяч загиблих солдатів. Найбільше підтверджених втрат — у Тиві (120 загиблих на кожні 10 тисяч чоловіків).