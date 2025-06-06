Росіяни масовано обстріляли Україну. У Києві 4 загиблих, у Луцьку 5 постраждалих

У ніч проти 6 червня росіяни завдали масованого удару по Україні. Під атакою були Київ, Луцьк і Тернопіль.
Київ
Станом на 06:27 у Києві відомо про чотирьох загиблих і 20 постраждалих. У МВС пізніше уточнили, що троє загиблих — рятувальники, які працювали під обстрілами.
У Соломʼянському районі міста дрон пошкодив багатоповерхівку, сталась пожежа на 11-му поверсі 16-поверхівки. Також пожежа виникла в металевому ангарі на площі приблизно 500 м². У цьому ж районі росіяни атакували заклад освіти.
У Голосіївському районі внаслідок ворожої атаки пошкодження на території поруч з АЗС. Уламки також падали в Деснянському, Дніпровському і Дарницькому районах.
Атака пошкодила колії та кабелі на перегоні метрополітену між станціями «Дарниця» — «Лівобережна» червоної лінії метро. Наземна частина станцій «Дніпро» — «Лісова» тимчасово закриті на вхід і вихід, зріс інтервал між поїздами на цій гілці. Організовано дублюючий автобусний маршрут № 1М.
Обстріл також пошкодив колії на Київщині, низка поїздів Трипільського напрямку будуть слідувати резервним маршрутом через Фастів (відповідно, без зупинки по станції Видубичі).
На лівому березі міста через атаку в окремих мікрорайонах були аварійні відключення світла.
Тернопіль
Очільник ОВА заявив про наймасовішу атаку на область, було багато влучань. Зокрема, в обласному центрі є влучання у промислові та інфраструктурні обʼєкти.
Частина Тернополя лишилася без електроенергії, також там знизився тиск води через перебої з електрикою. Крім того, у місті фіксують задимлення — влада просить не виходити на вулицю.
Луцьк
У Луцьку зафіксовано влучання в багатоквартирний житловий будинок, він частково зруйнований. У багатьох будівлях ударна хвиля повибивала вікна.
Зараз відомо про пʼятьох постраждалих людей. Жителів будинку евакуювали, постраждалим надають медичну допомогу. Загиблих немає.
Під атакою також була Хмельниччина — там пошкоджено приватний житловий будинок, дві господарські споруди, паркан і два авто. Наразі уточнюють інформацію щодо всіх наслідків руйнувань. Минулося без травмованих.
На Львівщині отримав пошкодження промисловий обʼєкт у Дрогобицькому районі. Крім того, у кількох селах під Львовом є проблеми з роботою ліній електропередачі.