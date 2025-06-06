Трампу все ще намагаються пояснити, чому Путін вчепився в Україну. Огляд матеріалів іноземних медіа 5 червня

З-поміж десятків статей про те, як Україна відкрила безпекову «скриньку Пандори» дроновою атакою на російські аеродроми, Politico подивилось на ситуацію з іншого боку ― задавшись питанням, чому Володимир Путін, попри всі жертви серед військових та цивільних, економічні збитки та міжнародну ганьбу, а тепер ще й зі значними втратами стратегічної авіації не може полишити Україну в спокої. Це те, чого не розуміють багато чиновників у теперішній американській адміністрації та особисто Дональд Трамп. Ставила собі це питання й авторка статті Нагаль Тоссі, старша кореспондентка Politico з міжнародних питань. Зрештою вона дійшла висновку, що Путін просто не мислить Росії й себе без України ― і завданням міжнародної спільноти є не переконати диктатора не воювати, а зробити нашу країну максимально недосяжною для нього. І це те, чого Трамп досі не усвідомлює.

Завершення війни не домогтися новими санкціями, поточною збройною підтримкою України чи суворими постами в соцмережах. Так, це теж потрібно ― але на додачу до інших заходів. Оскільки віра Кремля, що Україна має належати Росії ― «це щось на теологічному рівні». Що ж може бути достатньою причиною для російського диктатора облишити свої хижі наміри щодо України? «Це складно виміряти ― тут ідеться про психологію єдиної людини», ― каже авторці Едді Фішман, колишній працівник американського Держдепу, який займався темою санкцій проти Росії.

Путіну відомий концепт TACO, Trump Always Chickens Out ― тобто Трамп постійно дає задню з первинними суворими заходами. Такою була його поведінка як бізнесмена, тепер це можна спостерігати в темі мит щодо товарів з інших країн. Первинні високі ставки мит наразі практично ніде не застосовуються. Відтак росіяни теж сподіваються, що Трамп може промовляти багато погроз і навіть запроваджувати якісь жорсткі заходи ― але врешті-решт зміни будуть незначними. І це те, що надихає Путіна воювати далі, запевняє авторка статті.

Теперішній санкційний законопроєкт, про який Трамп згадав вчора, ― він має запровадити 500-відсоткові мита на всі товари для країн, які купують російські енергоресурси ― є важливим тестом на міцність для теперішньої адміністрації. Якщо він стане законом і якщо Трамп не почне його помʼякшувати ― то, можливо, психологічний поріг, за яким Путін уже не вважатиме війну прийнятною для себе, вдасться подолати швидше.

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