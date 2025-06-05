Axios: Трамп вважає атаку України на РФ «крутою», але хвилюється за наслідки

У приватних розмовах президент США Дональд Трамп захоплювався «крутою» українською спецоперацією «Павутина», однак він досі стурбований, що це ускладнить його спроби домогтися припинення вогню.

Про це пише Axios із посиланням на людей, які обговорювали цю атаку з президентом.

Хоча публічно Трамп не коментував український удар, у приватних розмовах він називав операцію «крутою» та «сильною». Один з його радників порівняв ефект із тим, як «чихуахуа завдає шкоди набагато більшому собаці».

Водночас Трамп висловлював серйозне занепокоєння, що «Павутина» може спровокувати Путіна на жорстку відповідь, що ускладнить мирні переговори, призведе до загострення війни та завадить його дипломатичним ініціативам. Президент США наголошує, що хоче завершити російсько-українську війну.

Також Білий дім стривожило те, що спецоперація була спрямована на далекобійні російські бомбардувальники, здатні нести ядерну зброю. Там вважають такі дії ризикованими.

Під час розмови з Путіним Дональд Трамп почув від нього «дуже рішуче» попередження про можливу відповідь на атаку, але зазначив, що ця розмова не привела до жодного прориву.

Що передувало

1 червня Служба безпеки України провела спецоперацію «Павутина» зі знищення бомбардувальної авіації в тилу Росії. Цю операцію готували понад півтора року. Спершу до Росії переправили FPV-дрони, а згодом — мобільні деревʼяні будиночки. Потім на території РФ дрони заховали під дахами будиночків, розміщених на вантажних авто. У певний момент дахи дистанційно відкрили й випустили дрони.

Генштаб ЗСУ підтвердив, що після української спецоперації «Павутина» Москва втратила 41 літак. Серед них — стратегічні бомбардувальники та інші види бойових літаків.